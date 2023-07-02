Опорный полузащитник Никола Моро перешёл из «Динамо» в «Болонью» на постоянной основе. Об этом «бело-голубые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что итальянский клуб приобрел 50% прав на сербского хавбека.

Напомним, минувший сезон 25-летний Моро провел в «Болонье» на правах аренды. В 26 матчах чемпионата Италии он отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

По итогам сезона-2022/23 «Болонья» заняла девятое место в Серии А. «Динамо» финишировало на аналогичной позиции в РПЛ.

