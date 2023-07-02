Червиченко: «Бонгонда? «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вероятном переходе нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«На мой взгляд, трансфер идиотский. Не знаю, зачем игрок нужен «Спартаку». Ничего выдающегося в нем нет. «Спартак» любит раздавать деньги направо и налево», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 вингер принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что сделка между «Спартаком» и «Кадисом» близка к завершению. Трансфер Бонгонда обойдется «красно-белым» в 10 млн евро.