Гладилин: Габриэл Барбоза не нужен «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Фламенго» Габриэлу Барбозе со стороны «красно-белых».

«Я считаю, что «Спартаку» сейчас стоит, прежде всего, купить центрального защитника и опорного полузащитника. Если Барбоза действительно запросил зарплату в 5,5 млн евро за сезон, то зачем он нужен?» — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что столичный клуб хотел подписать 26-летнего бразильского форварда. Однако Барбоза запросил у «красно-белых» оклад в размере 5,5 млн евро в год без учета бонусов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 21 млн евро.

Габриэл Барбоза запросил у «Спартака» 5,5 миллионов евро в год