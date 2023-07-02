Габриэл Барбоза запросил у «Спартака» 5,5 миллионов евро в год

Форвард «Фламенго» Габриэл Барбоза находится в шорт-листе московского «Спартака».

Как стало известно Metaratings, сразу несколько клубов Российской премьер-лиги заинтересованы в услугах 26-летнего бразильца. В числе претендентов на Барбозу оказался «Спартак», однако «красно-белые» решили отказаться от подписания футболиста после его запросов по зарплате. По данным источника, нападающий хотел зарабатывать в «Спартаке» 5,5 млн евро в год плюс бонусы. Если верить бразильским СМИ, во «Фламенго» Барбоза получает около 3 млн евро за сезон.

Рыночная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 21 млн евро.