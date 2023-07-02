Радченко: «У Бакаева хороший потенциал, всё зависит от него»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о нападающем санкт-петербургского клуба Зелимхане Бакаеве.

«Никто не гарантирует ему место на поле ухода Кузяева, за него бороться надо всегда. Но Бакаев действительно очень старается. Все зависит от него, потенциал у Бакаева хороший», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний вингер перебрался из «Спартака» в «Зенит» прошлым летом. В составе «сине-бело-голубых» Бакаев сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги начнется 21-23 июля. В первом туре сезона «Зенит» встретится с «Пари НН».