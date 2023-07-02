«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго».

По сведениям журналиста Жулио Мигеля Нето, бразильский клуб хотел начать переговоры с «сине-бело-голубыми» о возможном переходе 26-летнего Клаудиньо. Однако источник отметил, что «Зенит» отказался продавать своего футболиста во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» не намерены расставаться с Клаудиньо менее, чем за 17 миллионов евро.

Хавбек выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 бразилец забил 5 мячей и записал на свой счет 12 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

