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«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо

02 Июля 2023 • 17:07 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго».

По сведениям журналиста Жулио Мигеля Нето, бразильский клуб хотел начать переговоры с «сине-бело-голубыми» о возможном переходе 26-летнего Клаудиньо. Однако источник отметил, что «Зенит» отказался продавать своего футболиста во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» не намерены расставаться с Клаудиньо менее, чем за 17 миллионов евро.

Хавбек выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2021 года. В сезоне-2022/23 бразилец забил 5 мячей и записал на свой счет 12 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.
 

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Зенит Фламенго Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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