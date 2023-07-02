Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил высказывание нынешнего наставника «бело-голубых» Марцела Лички о том, что команда будет бороться за попадание в тройку в следующем сезоне.

«Личка сказал, что цель «Динамо» - попасть в тройку, и я считаю, что это абсолютно нормальная цель, которая должна стоять перед таким клубом каждый год.

Состав? А почему нынешнее «Динамо» не может конкурировать с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА? У «бело-голубых» собраны очень молодые, амбициозные футболисты. и в то же время есть опытные ребята, которые должны помогать. Плюс трансферы какие-то мы увидим на замену игрокам, которые уехали. Надо смотреть и отталкиваться от того, как пройдёт трансферная компания», — сказал Кобелев.

В прошлом сезоне «бело-голубые» в Российской премьер-лиге набрали 45 очков и заняли девятое место в турнирной таблице. Сезон-2023/24 для «Динамо» стартует домашним матчем против «Краснодара» 22 июля.