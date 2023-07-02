Российский футболист может переехать в турецкий «Галатасарай» в летнее трансферное окно.

Журналист Серхат Улуерен утверждает, что чемпион Турции договорился по контракту с одним из российских игроков. Кроме того, «Галатасарай» согласовал трудовой договор с бельгийским футболистом. Однако пока имена потенциальных новичков не сообщаются.

Добавим, что последние несколько дней СМИ отправляли в «Галатасарай» 20-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и 25-летнего форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Возможно, один из них станет новичком турецкой команды в летнее межсезонье.