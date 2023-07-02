Гарре: «Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенжамин Гарре, ранее выступавший в системе «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

Аргентинский футболист назвал своего бывшего наставника лучшим тренером в мире, который много лет доминирует во внутреннем чемпионате, а в прошедшем сезоне ещё и сумел привести «горожан» к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

«Это очень важная, мощная личность. На мой взгляд, Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола. Я очень рад, что был в той команде», — цитирует Гарре пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, Гарре защищает цвета самарского клуба с января нынешнего года. В составе «Крыльев Советов» 22-летний аргентинец успел провести 18 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.