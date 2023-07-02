Тедеев: «ЦСКА важно стать чемпионом, амбиции клуба к этому располагают»

Экс-наставник «Алании» Заур Тедеев оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Не сомневался, что команда Федотова будет бороться за самые высокие места. ЦСКА занял второе место, но думаю, что им важно стать чемпионами. Амбиции и прошлое клуба к этому располагают», — заявил Тедеев изданию «Спорт-Экспрессу».

По итогам чемпионата России – 2022/23 ЦСКА завоевал серебряные медали, а также выиграл национальный Кубок.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Федотова будут гостить в Екатеринбурге у местного «Урала».