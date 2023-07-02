Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеев: «ЦСКА важно стать чемпионом, амбиции клуба к этому располагают»

02 Июля 2023 • 16:12 Комментировать

Экс-наставник «Алании» Заур Тедеев оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Не сомневался, что команда Федотова будет бороться за самые высокие места. ЦСКА занял второе место, но думаю, что им важно стать чемпионами. Амбиции и прошлое клуба к этому располагают», — заявил Тедеев изданию «Спорт-Экспрессу».

По итогам чемпионата России – 2022/23 ЦСКА завоевал серебряные медали, а также выиграл национальный Кубок.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Федотова будут гостить в Екатеринбурге у местного «Урала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Заур Тедеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
17:46 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Габриэл Барбоза не нужен «Спартаку»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Габриэл Барбоза запросил у «Спартака» 5,5 миллионов евро в год
17:25 · Кубок PARI Премьер
Радченко: «Ду Кейрос — техничный игрок, который хорошо видит поле»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «У Бакаева хороший потенциал, всё зависит от него»
17:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отказал «Фламенго» в трансфере Клаудиньо
17:05 · Россия. Первая лига
«Уфа» не отпустила Голубева в «Урарту»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Шкурин хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Галатасарай» согласовал контракт с российским футболистом слухи
16:30 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас и, может, в истории футбола»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «ЦСКА важно стать чемпионом, амбиции клуба к этому располагают»
16:09 · Россия. Первая лига
Стало известно, когда махачкалинское «Динамо» объявит о назначении Газизова эксклюзив
16:03 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Личка сможет справиться с большим давлением в «Динамо»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Круговой считает, что Вендел соответствует европейскому уровню
15:47 · Россия. Премьер-лига
Агент заявил, что Гайич готов к конкуренции с Марио Фернандесом
15:37 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил, что Конате останется в «Ахмате»
Все новости
Рекомендуем