Борис Игнатьев: Личка сможет справиться с большим давлением в «Динамо»

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«В «Динамо» Личка столкнется с большим давлением. В московской команде игроки иного уровня, чем в «Оренбурге». Но, думаю, он должен справиться с этим», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что будет интересно следить за игрой «Динамо» под руководством Лички, ведь он добился отличного результата с «Оренбургом».

Первый официальный матч Лички в «Динамо» состоится 21-23 июля. В рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги «бело-голубые» сыграют с «Краснодаром».