Агент заявил, что Гайич готов к конкуренции с Марио Фернандесом

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, ответил на вопрос о возможном возвращении Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Милан – большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом. Для Милана это привычная ситуация», — приводит слова агента Metaratings.

В сезоне-2022/23 Гайич принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал на свой счет шесть результативных передач.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в чемпионате России. Новый розыгрыш РПЛ стартует 21-23 июля. В первом туре «красно-синие» сыграют в гостях против «Урала».