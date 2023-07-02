Агент не исключил, что Конате останется в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«На сегодняшний день Конате пока в «Ахмате». Может ли он сменить команду? Не знаю, сложно сказать. Интерес к нему был и есть. РПЛ? В том числе», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В минувшей кампании 25-летний нападающий сыграл в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовое соглашение Конате с «Ахматом» рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в два миллиона евро.