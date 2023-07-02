Черногорский защитник Игор Вуячич пополнил состав «Рубина», перебравшись из «Партизана». Об этом сообщает пресс-служба сербской команды.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt вещает, что стоимость сделки составила один миллион евро, а контракт Вуячича с казанским клубом рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 28-летний защитник отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет три результативные передачи в 44 матчах с учетом всех турниров.

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» выиграл Первую лигу и смог вернуться в элитный российский дивизион спустя год после вылета.