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Колосков – о «Динамо»: «Позитив в том, что хуже, чем было, – невозможно» эксклюзив

02 Июля 2023 • 15:30 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Марцела Лички о желании попасть в топ-3 по итогам следующего сезона.

«Здесь слишком просто было бы, если б вернулся Моро, пришёл новый тренер и сразу призовое место. Здесь надо смотреть в совокупности и комплексе. Пришёл новый тренер, как он будет адаптироваться к новым условиям, в которых будет работать. Какие взаимоотношения будут с игроками, с руководством. Немаловажный фактор, насколько руководство клуба будет влиять на трансферную политику. Никто не знает, в каком состоянии придут Моро и Шиманьски. Второй вообще не исключено, что не будет играть в России, так как ему могут запретить, как в Чехии.

Очень много факторов. Во всяком случае, позитив в том, что хуже, чем было, – невозможно. «Динамо» очень плохо играло в прошлом сезоне, особенно во второй половине. Ясно, что какие-подвижки будут, и было бы хорошо, если бы «Динамо» вернулось в борьбу за призовые места. Условия есть, нужны игроки. «Бело-голубые» потеряли шесть игроков стартового состава. Всю оборону и двух полузащитников, про которых мы говорили. Им очень трудно найти замену», — сказал Колосков.  

Для «Динамо» новый сезон стартует 22 июля домашней игрой против «Краснодара». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало – в 15:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ Марцел Личка
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