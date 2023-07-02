Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Марцела Лички о желании попасть в топ-3 по итогам следующего сезона.

«Здесь слишком просто было бы, если б вернулся Моро, пришёл новый тренер и сразу призовое место. Здесь надо смотреть в совокупности и комплексе. Пришёл новый тренер, как он будет адаптироваться к новым условиям, в которых будет работать. Какие взаимоотношения будут с игроками, с руководством. Немаловажный фактор, насколько руководство клуба будет влиять на трансферную политику. Никто не знает, в каком состоянии придут Моро и Шиманьски. Второй вообще не исключено, что не будет играть в России, так как ему могут запретить, как в Чехии.

Очень много факторов. Во всяком случае, позитив в том, что хуже, чем было, – невозможно. «Динамо» очень плохо играло в прошлом сезоне, особенно во второй половине. Ясно, что какие-подвижки будут, и было бы хорошо, если бы «Динамо» вернулось в борьбу за призовые места. Условия есть, нужны игроки. «Бело-голубые» потеряли шесть игроков стартового состава. Всю оборону и двух полузащитников, про которых мы говорили. Им очень трудно найти замену», — сказал Колосков.

Для «Динамо» новый сезон стартует 22 июля домашней игрой против «Краснодара». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало – в 15:00 мск.