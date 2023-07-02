Игрок «Нефтчи» Салданья: Сразу бы перешёл в «Зенит», если бы получил предложение

Бразильский форвард «Нефтчи» Матеус Салданья признался, что хотел бы поиграть в «Зените».

«Если бы мне позвонили из «Зенита» и пригласили в клуб, я сразу бы ответил согласием. Но здесь все зависит от представителей моей нынешней команды, ведь я сейчас на контракте», — цитирует Салданью «РБ Спорт».

Напомним, «Нефтчи» проиграл «Зениту» в первом матче международного Кубка PARI Премьер со счетом 1:3. Автором единственного мяча в составе азербайджанского коллектива стал Салданья. У «сине-бело-голубых» голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

Трансферная стоимость Салданьи оценивается в 500 тысяч евро.