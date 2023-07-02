Терзич: «Чтобы быть частично конкурентоспособной командой в Европе, «Црвене Звезде» нужно 50 миллионов евро»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о финансовом положении дел в клубе.

По словам Терзича, у «Црвены Звезды» сейчас нет значительных и стабильных источников дохода, а спонсорство составляет 15% от всех доходов клуба.

Гендиректор также отметил, что для того, чтобы быть конкурентоспособной командой в Европе, «Црвене Звезде» необходимо 50 миллионов евро.

«Црвене Звезде», чтобы быть доминирующей в Сербии и частично конкурентоспособной в Европе, нужно 50 миллионов евро», — цитирует Терзича официальный сайт сербского клуба.

Напомним, что «Црвена Звезда» является действующим чемпионом Сербии. Команда из Белграда выигрывает внутренний чемпионат уже на протяжении шести последних сезонов подряд.