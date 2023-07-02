Агент считает, что Тюкавин может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил шансы своего клиента на борьбу за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Тюкавин может побороться за звание лучшего бомбардира сезона. Главное, чтобы при новом тренере у него было много игрового времени», — приводит слова агента «Матч ТВ».

В минувшей кампании 21-летний форвард забил десять голов и стал автором семи результативных передач в 38 матчах с учетом всех турниров.

Новый сезон чемпионата России стартует 21-23 июля. В первом туре РПЛ «Динамо» сыграет на своем поле против «Краснодара».