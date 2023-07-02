Игрок «Спартака» Мозес — о Фабрегасе: «Приятно было играть с тобой, брат, ты — настоящая легенда футбола»

Игрок «Спартака» Виктор Мозес, ранее выступавший за «Челси», отреагировал на новость о том, что известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Напомним, Фабрегас и Мозес вместе защищали цвета «Челси» в период с 2016 по 2019 год.

«Приятно было играть с тобой, брат. Ты — настоящая легенда футбола. Желаю тебе счастья в дальнейшем», — написал Мозес в своих социальных сетях.

В период своей футбольной карьеры Фабрегас успел поиграть за такие известные клубы, как «Арсенал», «Барселона» и «Челси». Испанец дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился триумфатором испанской Ла Лиги. Кроме того, в составе национальной сборной Испании Фабрегас побеждал на чемпионатах мира и Европы.