В «Оренбурге» ответили, будут ли продавать легионеров

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», ответил на вопрос о возможном уходе из клуба легионеров.

«Что касается наших латиноамериканцев, то в клуб обращений не было. Мы не планируем их продавать. Сейчас начались сборы, все работают, все довольны», - приводятся слова Андреева на страницах «РБ Спорта».

В прошедшем сезоне в составе «Оренбурга» выступали аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также представитель Коста-Рики Джимми Марин.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги команда из Оренбурга финишировала на седьмом месте.