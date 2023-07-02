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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» ответили, будут ли продавать легионеров

02 Июля 2023 • 14:48 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», ответил на вопрос о возможном уходе из клуба легионеров.

«Что касается наших латиноамериканцев, то в клуб обращений не было. Мы не планируем их продавать. Сейчас начались сборы, все работают, все довольны», - приводятся слова Андреева на страницах «РБ Спорта».

В прошедшем сезоне в составе «Оренбурга» выступали аргентинцы Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья, а также представитель Коста-Рики Джимми Марин.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги команда из Оренбурга финишировала на седьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург
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