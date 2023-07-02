Балахнин: У Вендела большая стоимость, не каждый клуб потянет его трансфер

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о возможном уходе полузащитника Маркуса Вендела из санкт-петербургского «Зенита». Ранее наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак подтвердил, что бразилец ищет себе новую команду.

«То, что «Зенит» разрешил искать Венделу клуб, не означает, что он уйдет. У него цена довольно большая и не каждый клуб его осилит», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Напомним, 25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца сезона-2026/27. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 млн евро.