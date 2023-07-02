Бышовец объяснил, почему потеря Вендела не станет для «Зенита» трагедией

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном уходе бразильского хавбека Маркуса Вендела из «Зенита».

«Я не думаю, что для «Зенита» потеря какого‑либо игрока может быть трагичной. Почти все позиции в команде продублированы равноценными футболистами», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Вендел сыграл в 25 матчах Российской премьер-лиги, в которых восемь раз смог отправить мяч в сетку ворот соперников, а также сделал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергея Семак сообщил, что руководство клуба разрешило бразильцу искать себе новую команду.