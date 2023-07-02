Форвард «Спартака» Николсон рискует пропустить начало нового сезона РПЛ

Агент Ненад Портега, представляющий интересы ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о прибытии футболиста в расположение клуба.

«У Шамара будет 10 дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Все зависит от результата команды. На 13 июля запланированы полуфиналы, на 17 число финал. Возможно, он вернется 1 августа», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, новый сезон чемпионата России должен стартовать 21-23 июля. В первом туре подопечные Гильермо Абаскаля сойдутся в противостоянии с «Оренбургом». Матч пройдет на «Открытие Банк Арене».