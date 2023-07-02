Рикардо Алонсо, агент защитника Пари НН Лукаса Масоэро, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

«Мой клиент остаётся в Нижнем Новгороде. Ничего не знаю про интерес от других команд», — заявил представитель игрока

Ранее сообщалось, что 28-летний защитник интересен аргентинским клубам.

Напомним, Масоэро защищает цвета «Пари НН» с лета 2021 года. В минувшем сезоне южноамериканец провёл 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт Масоэро с нижегородским клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 900 тысяч евро.