Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Relevo, «красно-белые» находятся на финальной стадии переговоров с испанским клубом по трансферу 27-летнего вингера. Отмечается, что сумма сделки с учетом бонусов может составить 10 млн евро. По данным источника, рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль считает переход практически состоявшимся.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложил «Кадису» 7 млн евро и дополнительно 1 млн в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Бонгонда принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три ассиста.