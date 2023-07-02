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Бонгонда обойдётся «Спартаку» в 10 миллионов евро слухи

02 Июля 2023 • 14:04 Комментировать

Нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Relevo, «красно-белые» находятся на финальной стадии переговоров с испанским клубом по трансферу 27-летнего вингера. Отмечается, что сумма сделки с учетом бонусов может составить 10 млн евро. По данным источника, рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль считает переход практически состоявшимся.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложил «Кадису» 7 млн евро и дополнительно 1 млн в качестве бонусов.   

В прошлом сезоне Бонгонда принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и записал на свой счет три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль трансферы футбола - лето 2023
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