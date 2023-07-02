Мостовой: «Думаю, у Сперцяна всё должно получиться в Европе»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европе.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Аякс», однако подготовку к новому сезону Сперцян начнёт в своём нынешнем клубе.

Мостовой выразил мнение, что такой талантливый футболист, как Сперцян, сумеет себя проявить в новой лиге.

«Если у Сперцяна действительно есть такой вариант, то, конечно, нужно уходить в более сильный чемпионат и клуб. Сперцян, безусловно, талантливый футболист, думаю, у него всё должно получиться в Европе», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.