Барбоза считает, что Захарян — большой талант

Известный португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов ему нравится.

«Из молодых российских футболистов мне наиболее симпатичен Арсен Захарян. Он большой талант», — приводит слова Барбозы портал Metaratings.

В завершившемся сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив десять результативных передач.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.