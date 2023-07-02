Личка рассказал, в чём разница между Смоловым и Тюкавиным

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о нападающих «бело-голубых» Фёдоре Смолове и Константине Тюкавине.

По словам чешского специалиста, Смолов и Тюкавин — это два разных футболиста, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Личка подчеркнул, что его выбор на позицию форварда будет зависеть от самой игры.

«Смолов очень хорошо открывается между линиями, очень опасный, хорошо играет корпусом, Тюкавин больше «девятка». На сегодняшний день сложно сказать. У каждого игрока есть свои плюсы и минусы. Всё будет зависеть от игры», — сказал Личка журналистам.

В минувшем сезоне 33-летний Смолов провёл за «Динамо» 31 матч, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 21-летнего Тюкавина 10 мячей и 7 передач в 38 встречах.

Напомним, что Личка возглавил «бело-голубых» текущим летом, перебравшись из «Оренбурга».