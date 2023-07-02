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«Велес» объявил о назначении Бушманова главным тренером команды официально

02 Июля 2023 • 13:32 Комментировать

Российский тренер Евгений Бушманов стал новым наставником «Велеса». Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Велес» занял 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги и вылетел во Вторую лигу. После окончания чемпионата 43-летний Артём Куликов покинул пост главного тренера клуба, став новым рулевым ФК «Астрахань».

Последним местом работы 51-летнего Бушманова был «Спартак-2», который он возглавлял с марта 2021 по июнь 2022 года. Напомним, «Спартак» принял решение расформировать вторую команду. Таким образом, Бушманов остался без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Велес Вторая лига
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