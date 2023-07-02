Личка: «Захарян — всё, закончил карьеру игрока»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Захарян — все, закончил карьеру игрока. Шучу! Арсен очень талантлив, но, когда ты не хочешь развиваться и жестко работать, соблюдая дисциплину, ты так и останешься только талантом», — заявил Личка журналистам.

Специалист считает, что у Захаряна хорошие данные, но ему необходимо много работать, тогда он может дорасти до уровня Английской премьер-лиги.

В сезоне-2022/23 Захарян провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал в свой актив десять результативных передач.