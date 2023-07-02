Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о деятельности бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

«Какую деятельность вы имеете в виду? Они сейчас такой деятельностью занимаются, что даже комментировать особо нечего. По-разному отношусь, к чему-то отрицательно, к чему-то положительно.

Не уверен, что Слуцкий с футболом всё. Пройдёт время, ему надо время. Осознает и вернётся! Никуда он от футбола не денется, потому что футбол – это его жизнь. Ты хоть как от неё не отталкивался, ты всё равно к ней вернёшься», — сказал Балахнин.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: Как Слуцкий лишился мечты, и как его это сломало.