Сперцян начнёт подготовку к новому сезону с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян начнёт подготовку к новому сезону в составе своей нынешней команды.

По информации «РБ Спорт», несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе 23-летнего футболиста из «Краснодара», Сперцян не будет форсировать свой переход в другую команду.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и амстердамского «Аякса».

В минувшем сезоне атакующий полузащитник провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.