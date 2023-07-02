Личка: Братский Кубок — это хорошая идея

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями о предстоящих контрольных матчах с ЦСКА в рамках Братского Кубка.

«Хорошо играть с сильными соперниками. Через сильные игры ты растешь. Мне нравится, когда встречаются сильные. Я считаю, что это хорошая идея», — заявил Личка журналистам.

Матчи между «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля. Оба поединка будут сыграны в формате трех таймов по 30 минут.

В минувшем сезоне «бело-голубые» финишировали на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а ЦСКА завоевал серебряные медали. Кроме того, «армейцы» стали обладателями Кубка России.