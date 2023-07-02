Личка: Фомин? Не думал, кто будет капитаном «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, кто будет капитаном команды в новом сезоне. Ранее эту должность занимал полузащитник Даниил Фомин.

«Не думал, кто будет капитаном. Например, в командах, где я работал раньше, спрашивал в кругу команды, кто является лидером. Буем решать этот вопрос попозже», — заявил Личка журналистам.

По итогам чемпионата России – 2022/23 «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Личка возглавлял «Оренбург» и финишировал с ним на седьмой строчке.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром» (21-23 июля).