Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Чешский специалист Властимил Петржела, который работал главным тренером петербургского «Зенита», высказался о возможном переходе бразильского полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела в московский «Спартак».

«Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» - приводятся слова тренера на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Вендел выступает за петербургский коллектив с 2020 года. Трудовое соглашение 25-летнего бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 24 миллиона евро.