Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

02 Июля 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Чешский специалист Властимил Петржела, который работал главным тренером петербургского «Зенита», высказался о возможном переходе бразильского полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела в московский «Спартак».

«Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» - приводятся слова тренера на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что Вендел выступает за петербургский коллектив с 2020 года. Трудовое соглашение 25-летнего бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 24 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Простой зритель
02 Июля 2023 в 13:19
Смените уже пластинку.. Пусть Адвокат выскажется, Манчини.. Бедный Петржела ,язык счесал, каждый пук комментирует..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» ответили, будут ли продавать легионеров
14:45 · Кубок PARI Премьер
Круговой: Кубок PARI Премьер — это Лига Европы в нынешних реалиях
14:38 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: У Вендела большая стоимость, не каждый клуб потянет его трансфер
14:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Габигол может стать большим усилением для «Зенита»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Бышовец объяснил, почему потеря Вендела не станет для «Зенита» трагедией
14:12 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон рискует пропустить начало нового сезона РПЛ
14:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Масоэро: «Мой клиент остаётся в Нижнем Новгороде» эксклюзив
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда обойдётся «Спартаку» в 10 миллионов евро слухи
13:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Думаю, у Сперцяна всё должно получиться в Европе»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Барбоза считает, что Захарян — большой талант
13:39 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, в чём разница между Смоловым и Тюкавиным
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Велес» объявил о назначении Бушманова главным тренером команды официально
13:23 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Захарян — всё, закончил карьеру игрока»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Сперцян начнёт подготовку к новому сезону с «Краснодаром»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Личка: Братский Кубок — это хорошая идея
Все новости
Рекомендуем