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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: Если не будет успеха — разойдёмся с «Динамо»

02 Июля 2023 • 12:29 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, какие цели у клуба в новом сезоне чемпионата России.

«Наша цель оказаться в первой пятерке или тройке. Если будет успех – будем работать дальше, нет – тогда разойдемся», — заявил Личка журналистам.

Напомним, за несколько туров до окончания сезона-2022/23 «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

Новым наставником был выбран Марцел Личка, который в минувшем сезоне финишировал в РПЛ вместе с «Оренбургом» на седьмой позиции.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Динамо» примет на своем поле «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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