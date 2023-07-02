«Краснодар» провёл первую тренировку после выхода из отпуска

Футбольный клуб «Краснодар» официально вышел из летнего отпуска. Об этом «быки» сообщили в своём телеграм-канале.

Пресс-служба кубанского клуба утверждает, что первая тренировка команды состоялась в субботу, 1 июля. На ней присутствовали новичок Александр Эктов и вернувшийся из аренды Магомед-Шапи Сулейманов.

Отмечается, что те футболисты, которые выступали за свои национальные команды, вернутся в расположение «Краснодара» немного позже.

Новый сезон чемпионата России начнется 21-23 июля. В первом туре «быки» встретятся с московским «Динамо». Поединок пройдет на «ВТБ Арене».