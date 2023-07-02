Защитник ЦСКА Вадим Конюхов отправился в аренду в тольяттинский «Акрон». Об этом «армейцы» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что в соглашении прописана опция выкупа 21-летнего футболиста.

Конюхов является воспитанником ЦСКА. Прошедший сезон он провел в аренде в «Уфе». В составе башкирского клуба защитник появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий трудовой договор Конюхова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.