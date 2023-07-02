Колосков: «Сейчас нет российских футболистов, которые покоряют Европу, но есть Черчесов»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что сейчас нет российских игроков, которые могли бы добиться успеха в Европе.

«Пример Головина? Он покорил Европу, что ли… То играет во Франции, то о нём не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», — цитирует Колоскова Sport24.

При этом эксперт отметил работу российского тренера Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше». По мнению Колоскова, из россиян только 59-летнему специалисту сейчас удаётся достигать серьёзных результатов в Европе.

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. С тех пор тренер успел дважды стать чемпионом Венгрии и один раз выиграть Кубок страны.