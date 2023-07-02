Даса и Нгамалё прибыли в расположение «Динамо»

Защитник Эли Даса и нападающий Муми Нгамалё прибыли на сборы московского «Динамо».

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», оба игрока получили дополнительные дни отдыха из-за выступления за свои национальные сборные после окончания минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Даса сыграл за «Динамо» в 30 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач. На счету Нгамалё два забитых гола и сделал три ассиста в 25 матчах за «бело-голубых».

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первом туре подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Краснодар».