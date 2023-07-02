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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса и Нгамалё прибыли в расположение «Динамо»

02 Июля 2023 • 12:05 Комментировать

Защитник Эли Даса и нападающий Муми Нгамалё прибыли на сборы московского «Динамо».

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», оба игрока получили дополнительные дни отдыха из-за выступления за свои национальные сборные после окончания минувшего сезона.

В прошедшем сезоне Даса сыграл за «Динамо» в 30 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач. На счету Нгамалё два забитых гола и сделал три ассиста в 25 матчах за «бело-голубых».

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первом туре подопечные Марцела Лички примут на своем поле «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса Муми Нгамалё
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