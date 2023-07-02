Зарема Салихова — о Бакаеве: «Странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет носителя стрелки»

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о том, что московский клуб поздравил с днём рождения своего бывшего игрока Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит».

Напомним, вчера, 1 июля, Бакаев отметил свой 27-й день рождения.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы, и Володьки Быстрова должны найти добрые слова», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Отметим, что Бакаев является воспитанником «Спартака» и выступал за «красно-белых» до середины 2022 года. В общей сложности в составе москвичей полузащитник провёл 105 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.