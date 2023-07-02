Зелимхан Бакаев: Бразильцы делают атмосферу в «Зените» лучше

Нападающий «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о большом количестве бразильцев в составе «сине-бело-голубых».

«Негативно ли влияет большое количество бразильцев? Нет, наоборот, лучше атмосфера становится», — передает слова Бакаева Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний вингер появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

В минувшем сезоне «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали Российской премьер-лиги. В первом туре нового розыгрыша подопечные Сергея Семака встретятся с «Пари НН» (21-23 июля).