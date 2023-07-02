Селюк: «Ахмат» может поставить себе задачу стать чемпионом России»

Известный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы «Ахмата» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Станет ли когда-то «Ахмат» чемпионом России? Никогда не говори никогда. В прошлом сезоне они обыгрывали практически всех. Поэтому «Ахмат» может поставить себе такую задачу», — приводит слова Селюка Legalbet.

По мнению агента, «Ахмат» двигается в правильном направлении, если клуб начнет подписывать сильных футболистов, то сможет громко заявить о себе.

По итогам сезона-2022/23 грозненский клуб занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» (21-23 июля).