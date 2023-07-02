Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» над «Нефтчи»

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу над азербайджанским «Нефтчи» в предсезонном поединке.

«Мы провели очень хорошую игру. Нам потребовалось некоторое время на то, чтобы втянуться, но нам это удалось. Я считаю, что вполне заслуженно победили», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что поединок завершился победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:1.

Следующий матч петербургский коллектив проведет против сербской «Црвены Звезды» во вторник, 4 июля. Затем 9 июля подопечные Семака встретятся со стамбульским «Фенербахче».