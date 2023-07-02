Ребров: «На Промесе никак не сказались последние события»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом. Ранее нидерландский суд приговорил футболиста к лишению свободы на полтора года за удар ножом двоюродного брата.

«Мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо. На нем никак не сказались последние события», — приводит слова Реброва «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий забил 25 мячей и записал на свой счет 10 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров.

Новый сезон чемпионата России стартует 21-23 июля. В первом туре команда Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Оренбург».