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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о трансферах «Крыльев Советов»: «Прежде чем кого-то брать, нам надо освободить заявку»

02 Июля 2023 • 11:10 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«Прежде чем кого-то брать, нам надо освободить заявку. Эта проблема была и зимой, нам тогда пришлось срочно пристраивать ряд игроков по арендам. Сейчас нам нужно определиться с комплектованием команды», — приводит слова Осинькина портал Metaratings.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 21-23 июля. В первом туре самарцев ждет выездная игра против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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