Осинькин — о трансферах «Крыльев Советов»: «Прежде чем кого-то брать, нам надо освободить заявку»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о трансферных планах команды этим летом.

«Прежде чем кого-то брать, нам надо освободить заявку. Эта проблема была и зимой, нам тогда пришлось срочно пристраивать ряд игроков по арендам. Сейчас нам нужно определиться с комплектованием команды», — приводит слова Осинькина портал Metaratings.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 21-23 июля. В первом туре самарцев ждет выездная игра против грозненского «Ахмата».