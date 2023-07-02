Осинькин сообщил, когда Писарский может вернуться в общую группу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о восстановлении форварда команды Владимира Писарского. Футболист получил травму голеностопа в матче 29-го тура РПЛ с «Факелом».

«До сих пор он не может тренироваться в полную силу. Но за эту неделю он сделал большой шаг вперед. Возможно, что уже после выходного он начнет в основной группе», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарской команды.

27-летний Писарский выступает за «Крылья Советов» с января этого года. В составе самарцев он сыграл в 16 матчах, забил три мяча и отдал два голевых паса.

Новый сезон чемпионата России стартует 21-23 июля.