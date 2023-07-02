Норвежский полузащитник Матиас Норманн продолжает тренироваться с «Динамо».

Напомним, Норманн перешёл в московский клуб осенью прошлого года из «Ростова» на правах аренды. По информации Sport24, соглашение полузащитника с «бело-голубыми» продолжает действовать, поэтому он пока находится в «Динамо».

Ранее сообщалось, что Норманн не планирует возвращаться в «Ростов» после окончания аренды.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл за «Динамо» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Норвегии в 6 миллионов евро.