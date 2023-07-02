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Осинькин — о поражении от «Сокола»: «Матч у меня оставил приятное впечатление»

02 Июля 2023 • 10:38 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 15:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о товарищеском матче против «Сокола», который завершился победой команды из Саратова (2:1, дв). 

По мнению Осинькина, его подопечные показали хорошую игру. Отдельно специалист похвалил игроков, которые находятся сейчас на просмотре, отметив, что они произвели на него приятное впечатление.

«Мы для этого этапа вполне нормально играли. Очень хорошую молодёжь мы просматриваем. Матч у меня приятное впечатление оставил, прежде всего тем, что группа игроков на просмотре порадовала», — цитирует Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что минувший розыгрыш РПЛ «Крылья Советов» завершили на 12-м месте в турнирной таблице, сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Крылья Советов Игорь Осинькин
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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