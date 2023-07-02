Круговой отреагировал на интерес со стороны «Фатих Карагюмрюк»

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о возможном переходе в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

«Мне известно только про интерес. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать», — приводит слова Кругового «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 футболист появился на поле в 27 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

Действующий контракт Кругового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет два с половиной миллиона евро.